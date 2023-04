Ausweisung? Deutsche Klimaaktivistin will weiter für Klima kämpfen

Wien – Die Klebeaktionen haben für Wirbel gesorgt, solchen bringt auch ein Nachspiel. Die 26-jährige Aktivistin Anja Windl von der „Letzten Generation“ soll ausgewiesen werden. Gestern Früh musste die Deutsche, die in Klagenfurt studiert, bei der Regionalstelle des Bundesamts für Asyl und Fremdenwesen in Leoben sein – „hinsichtlich Prüfung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme“, wie es in der Ladung hieß.

„Das ist absoluter Wahnsinn. Keine der Verwaltungsstrafen gegen mich ist bisher rechtskräftig“, sagte sie davor. Und: Ihr Wohnsitz sei in Österreich. Dreieinhalb Stunden befragten sie Fremdenpolizisten. Es ging um die Protestaktionen, an denen Windl beteiligt war. „Es wurde mein Gefährdungspotenzial relativ kleinkariert abgefragt“, sagte sie nach dem Termin bei der Behörde. Wegen zwei Straftatbeständen wird gegen Windl ermittelt.

Ihr seien eine verhinderte Protestaktion beim heurigen Neujahrskonzert sowie eine Aktion, bei der eine Ölspur am Verteilerkreis in Wien gelegt wurde, vorgeworfen worden.

Windls Anwalt, Marcus Hohenecker, sagt: „Ich war erstaunt, dass das BFA Frau Windl nahegelegt hat, auf eine andere Weise zu demonstrieren. Ich glaube nicht, dass es insbesondere diese Behörde etwas angeht, wie sich europäische Bürger versammeln.“ Und Hohenecker verweist auf Videos von der Ölschütt-Aktion, die laut ihm eindeutig zeigen, dass die öffentliche Sicherheit nicht gefährdet worden sei. Und in Richtung der Behörde merkt er an: „Wenn Amtsvermerke mit eindeutigen Videos nicht in Einklang zu bringen sind, stellt sich die Frage, wer hier eine strafbare Handlung gesetzt hat“, so Hohenecker.