Jagdkarte im Außerfern gleich 36-mal ausgestellt

Reutte – Nach drei Monaten intensiver Vorbereitung konnten 36 Jungjägerinnen und Jungjäger im Außerfern ihre Zeugnisse entgegennehmen. Den Teilnehmern – darunter sieben Frauen – wurde von erfahrenen Jägern und Spezialisten ihrer Zunft umfangreiches Wissen in den Fachthemen Wildkunde, Jagdrecht, Jagdethik, jagdliches Brauchtum und Waffenhandhabung in Form von Abend- und Wochenendveranstaltungen vermittelt. Zur Erlangung der ersten Tiroler Jagdkarte galt es das Prüfungsschießen am Schießstand des Tiroler Jägerverbandes in Tarrenz mit der geforderten Ringzahl zu meistern und die kommissionelle Prüfung mit einer Auswahl von mehreren hundert Fragen vor der Bezirksverwaltungsbehörde zu bestehen – was letztlich allen 36 TeilnehmerInnen erfolgreich gelang.