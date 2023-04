Feuerwehreinsatz in St. Leonhard: Öl landete in Pitzbach und breitete sich aus

St. Leonhard im Pitztal – Ein 59-Jähriger war am Donnerstagnachmittag in Plangeross mit der Behebung eines Defektes seiner Ölheizungsanlage beschäftigt. Im Zuge dieser Arbeiten entsorgte der Österreicher eine bisher unbestimmte Ölmenge über einen in der Nähe befindlichen Regenwasserkanal, welcher in den Pitzbach einmündet. Dort breitete sich in der Folge mehrere Kilometer weit ein Ölfilm aus. Der Feuerwehr St. Leonhard gelang es mit Unterstützung der Stadtfeuerwehr Imst, durch Errichten einer Ölsperre ein weiteres Ausbreiten zu verhindern. (TT.com)