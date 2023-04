Promi-Pecken in Lienz: Nur die Harten kommen durch

Lienz – Eierpecken ist ein Osterbrauch, bei dem die harte Schale zählt. So auch beim Promi-Pecken, das jedes Jahr am Karsamstag auf dem Lienzer Stadtmarkt abläuft. 2003 fand es zum ersten Mal statt. Ein alter Brauch sollte aufleben, heißt es vom Stadtmarketing, und Spaß macht es außerdem. Der Weg zum Eierkönig bzw. zur Königin führt über ein K.-o.-System, bis am Ende der Promi mit dem härtesten Ei gewinnt.