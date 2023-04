Filmrolle für Schwarzenegger-Sohn Joseph neben Morgan Freeman

Los Angeles – Der jüngste Sohn von Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (75), Joseph Baena, hat an der Seite von Oscar-Preisträger Morgan Freeman (85, „Million Dollar Baby") eine Rolle in dem Action-Film „Gunner" erhalten. Auch der australische Schauspieler Luke Hemsworth (42, „Westworld") spielt unter der Regie von Dimitri Logothetis mit, wie das Filmportal Deadline.com am Donnerstag (Ortszeit) berichtete. Der 25-jährige Baena verwies in einer Instagram-Story auf den Bericht.