Kiew lehnt brasilianischen Vorschlag zu Verzicht auf Krim ab

Kiew – Die Ukraine hat einen brasilianischen Vorschlag zum Verzicht auf die Halbinsel Krim für einen Friedensschluss mit Russland zurückgewiesen. "Es gibt keinen rechtlichen, politischen oder moralischen Grund, warum die Ukraine auch nur einen Zentimeter ihres Landes aufgeben sollte", schrieb der Sprecher des Außenministeriums, Oleh Nikolenko, am Freitag im Kurznachrichtendienst Twitter. Alle Vermittlungsversuche müssten die Unversehrtheit des Staatsgebiets der Ukraine voraussetzen.

Die russischen Truppen haben in der schwer umkämpften Stadt Bachmut indes offenbar das Westufer des Flusses Bachmutka unter ihre Kontrolle gebracht. Damit werde eine wichtige Versorgungsroute des ukrainischen Militärs bedroht, twitterte das britische Verteidigungsministerium am Freitag. In dem erbitterten Kampf um die Stadt im Osten der Ukraine haben die russischen Truppen dem Bericht zufolge Fortschritte gemacht. Die Ukraine kontrolliere die Lage, hieß es hingegen aus Kiew.