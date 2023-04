Waren aus Laden in St. Johann gestohlen: Duo ausgeforscht und angezeigt

St. Johann in Tirol, Kitzbühel, Wörgl – Am Donnerstag, 30. März, haben zwei Unbekannte aus einem Supermarkt in St. Johann Lebensmittel gestohlen. Der Wert der Waren belief sich auf einen dreistelligen Eurobetrag. Die Polizei berichtet nun, dass nach Hinweisen des Ladendetektivs zwei Verdächtige ausgeforscht werden konnten. Eine 29-Jährige und ein 25-Jähriger sollen den Diebstahl begangen haben. Es soll nicht der einzige Beutezug der beiden Rumänen gewesen sein: Ihnen werden auch Landendiebstähle in Kitzbühel und Wörgl angelastet. Sie werden angezeigt. (TT.com)