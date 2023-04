Fußballfan nach Sturz über Kellerstiege in Graz in Lebensgefahr

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag in einer Aussendung mitteilte, war der Fußballfan mit vier Freunden aus Oberösterreich nach Graz angereist, um sich das Cupspiel anzusehen und danach in einem Quartier im Bezirk St. Peter zu übernachten. Beim Betreten der Unterkunft dürfte er aber einen falschen Eingang erwischt haben und stolperte über eine etwa fünf Zentimeter hohe Kante im Eingangsbereich eines Kellers. Er fiel mehrere Meter über die Stufen hinab und schlug mit dem Kopf am Betonboden auf.

Sein 29-jähriger Begleiter rief sofort die Rettung und ein Notarztteam versorgte den Verletzten. Rasch war aber klar, dass er schwerste Kopfverletzungen erlitten hatte. Er wurde in kritischem Zustand in das LKH Graz gebracht und noch in den Nachtstunden operiert. Am Vormittag war sein Zustand weiterhin „sehr kritisch“, so die Polizei. Weitere Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls werden noch geführt, aber es gibt laut den Beamten bisher keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. (APA, TT.com)