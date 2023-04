Töchter sexuell missbraucht: Mann (42) und Frau (21) im Burgenland in Haft

Eisenstadt – In der Justizanstalt Eisenstadt sitzen ein 42-jähriger Burgenländer und eine 21-jährige Niederösterreicherin in Untersuchungshaft, da sie jeweils ihre eigenen Töchter bzw. beide sexuell missbraucht haben sollen. Gegen sie wird unter anderem wegen der "pornografischen Darstellung Minderjähriger" (Paragraf 207a Strafgesetzbuch) ermittelt, hieß es am Freitag aus der Staatsanwaltschaft Eisenstadt. Auch die "Bezirksblätter Burgenland" berichteten über den Fall.