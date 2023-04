Nicht das Gelbe vom Ei: So wird das Wetter am Osterwochenende in Tirol

Schönes Frühlingswetter ist für Ostern in Tirol nicht in Sicht, immerhin hoppeln die Temperaturen langsam nach oben. Der schönste Tag könnte der Ostermontag werden.

Innsbruck ‒ Das Osterwochenende bringt unbeständiges und nasses Wetter und macht uns somit bei der Ostereiersuche einen Strich durch die Rechnung. Erst am Ostermontag bringt uns zunehmender Zwischenhocheinfluss die Sonne zurück.

Am Karfreitag kann sich allmählich weniger kalte, dafür aber feuchtere Luft bei uns durchsetzen. Verantwortlich dafür ist ein Frontensystem aus dem Westen. Damit wird das Wetter wechselhafter, wobei in vielen Regionen Nordtirols die Neigung für etwas Regen oder Schneefall tagsüber zunimmt. Ost- und Südtirol bleiben weitgehend abgeschirmt, aber auch hier scheint die Sonne sicher nicht mehr so ungestört.