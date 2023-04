Klimaaktivisten sorgten für Blockade und Handgemenge am Gotthard-Strassentunnel

St. Gotthard – Mitten im Osterstau vor dem Nordportal des Gotthard-Strassentunnels in der Schweiz haben sich AktivistInnen am Karfreitag auf der Fahrbahn festgeklebt. Die Polizei sperrte den Tunnel vorübergehend. Er ist das Tor für Autofahrer in den südlichen Kanton Tessin und weiter nach Italien. Um 10.30 Uhr waren die Personen von der Straße gelöst, wurden vorübergehend festgenommen und angezeigt, wie die Polizei berichtete.