Totes Mädchen in Bayern: Bub (11) soll laut Spuren beteiligt sein

Eine Zehnjährige wurde tot in ihrem Zimmer in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung gefunden. Spuren deuten nun darauf hin, dass ein Elfjähriger beteiligt sein soll.

Wunsiedel – Nach dem Tod eines zehn Jahre alten Mädchens geht die Polizei nach Spurenfunden von einer Tatbeteiligung eines Elfjährigen aus. Ergebnisse der Spurensicherung „deuten auf die Tatbeteiligung eines elfjährigen Jungen aus der Einrichtung in Wunsiedel hin", teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Wunsiedel mit. „Da der elfjährige Junge nicht strafmündig ist, wurde er in einer gesicherten Einrichtung präventiv untergebracht."