Nach Mord an Lehrer in Frankreich: Anklage gegen 14 Verdächtige erhoben

Paris – Zweieinhalb Jahre nach dem islamistisch motivierten Mord an dem Lehrer Samuel Paty in Frankreich ist gegen acht Erwachsene und sechs Schüler Anklage erhoben worden. Zwei Freunden des von der Polizei erschossenen Täters werde Beihilfe zum terroristischen Mord vorgeworfen, teilte die Pariser Anti-Terror-Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Einer der beiden soll den Täter beim Kauf des Tatmessers und der andere auf dem Weg zum Tatort begleitet haben.