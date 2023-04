Skifahrer verlor Kontrolle: Bub bei Zusammenprall in Hochgurgl verletzt

Ein 37-Jähriger geriet bei einer Abfahrt in Rückenlage und konnte seine Ski nicht mehr kontrollieren. Er schaffte es noch, zwei Kindern auszuweichen, dabei prallte der Mann aber gegen den Neunjährigen.

Hochgurgl – Ein neunjähriger Bub wurde am Karfreitag bei einem Zusammenstoß im Skigebiet Hochgurgl verletzt. Er fuhr hinter zwei weiteren Kindern und einem Erwachsenen eine blaue Piste talwärts. Von hinten kam ein 37-Jähriger in kurzen Schwüngen angefahren. Doch dann geriet der Mann auf Grund von Schneehügeln in Rückenlage. Er verlor die Kontrolle über seine Ski.