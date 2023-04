Endstation Viertelfinale für Thiem in Estoril

Thiem erhielt am Freitag aber auch eine erfreuliche Nachricht: Beim Masters-1000-Turnier in Monte Carlo ist er dank einer Wildcard doch dabei. Er trifft dort in der kommenden Woche auf den französischen Altstar Richard Gasquet.

Beim mit 630.705 Euro dotierten Sandplatzturnier in Portugal leitete ein doppelter Doppelfehler das Aus ein. Von diesem Break zum 1:3 erholte sich Thiem im ersten Satz nicht mehr. Im zweiten, von wesentlich längeren Ballwechseln geprägten Satz, musste Thiem sein drittes Aufschlagspiel abgeben. Vor spärlicher Kulisse haderte er zwischenzeitlich lautstark, konnte an die Leistung vom 6:2,6:2 am Vortag gegen den US-Amerikaner Ben Shelton nicht anschließen, blieb aber im Match. Doch Thiem vermochte Halys kaum zu Fehlern zu zwingen. Der 26-Jährige ließ bis zuletzt kein Break zu und schaffte erstmals den Einzug in ein ATP-Semifinale.