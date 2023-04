Gleitschirm verfing sich in Bäumen: Pilot in Osttirol unverletzt geborgen

Ein 68-Jähriger geriet in Turbulenzen, sein Schirm klappte ein. Er musst den Rettungsschirm aktivieren. Beim Landeanflug verfingen sich beide Schirme in Bäumen.

Obertilliach – Glück im Unglück hatte am Karfreitag ein Gleitschirm-Pilot in Obertilliach. Der 68-Jährige war gegen Mittag bei Startplatz Scheibe losgeflogen. Doch dann geriet er im Bereich Obernberg – in einer Flughöhe von etwa 300 Metern – in Luftturbulenzen. Sein Schirm klappte ein und der Deutsche aktivierte den Rettungsschirm.