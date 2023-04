Angriff gegen Caddy und Co: Mercedes T-Klasse ist ein Familienfreund

Mit der T-Klasse bläst Mercedes zum Angriff gegen VW Caddy und Co. Im Test beweist der Hochdachkombi aus Stuttgart, dass er der perfekte Begleiter für Familien und Outdoor-Sportler sein will.

Bislang stand der Buchstabe „T“ bei Mercedes immer für den Kombi, doch jetzt wird daraus eine eigenständige Modell-Linie, die darauf bedacht ist, Familien und deren Transportbedürfnisse so gut wie möglich zu bedienen. Schon im Stand sieht man, dass die T-Klasse vollkommen neu gedacht wurde. Auch wenn bei klassischen Hochdach-Kombis Funktion immer wichtiger ist als das Aussehen, die etwas knubbelige Optik des Citan ist Schnee von gestern und die T-Klasse sieht wie ein echter Benz aus. In der Seitenansicht fallen dem Kenner die extrem kurzen Überhänge auf, die, in Kombination mit dem langen Radstand, für den entsprechenden Platz sorgen. Und davon hat man reichlich. Vorne sitzen wir äußerst bequem, das hohe Dach – welches in unserem Fall auch noch aus Glas war – suggeriert einem extrem viel Platz. Zahlreiche Ablagen und Staufächer sorgen dafür, dass man alle erdenklichen Gegenstände problemlos verstauen kann. In der getesteten Progressive-Ausstattung wird das aufgeräumt wirkende Cockpit von dem 7-Zoll-Touchscreen des MBUX-Infotainmentsystems dominiert. Das System ist äußerst logisch aufgebaut und die Bedienung fällt auf Anhieb kinderleicht. Der große Funktionsumfang lässt sich durch praktische und haptische Schnellwahltasten unter dem Bildschirm vereinfachen.