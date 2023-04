White Pearl Mountain Days: Zehntägiges Festival zum Winterfinale war Erfolg

Fieberbrunn – In den vergangenen zehn Tagen stand der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn ganz im Zeichen der White Pearl Mountain Days. Sonne, Ski, Fitness, Sound und beste Kulinarik lockten wieder zahlreiche BesucherInnen ins „Home of Lässig“, um den „Alpine Lifestyle“ so richtig zu genießen und gebührend zu feiern. Mit Performances von hochkarätigen DJs wie Jan Blomqvist war das Event laut Tourismusverband definitiv rundum gelungen und stellte das Highlight einer ausgezeichneten Wintersaison dar.