FPÖ kritisiert geplanten Standort für Studenten-Campus in Hötting

Innsbruck – Das geplante Studentenheim in Hötting sorgt weiter für Wirbel. 77 Unterstützer und Unterstützerinnen haben eine Petition der Anrainer unterschrieben, die in dieser Woche im Rathaus abgegeben wurde.

In die Kritik stimmt auch Innsbrucks FPÖ-Vizebürgermeister Markus Lassenberger ein: „Es war fast zu befürchten, dass die Menschen, die dort wohnen, nicht wirklich eine Freude damit haben, in Bälde eventuell durch Partys oder sonstige Beglückungen in ihrer Ruhe gestört zu werden, zumal es sich in der Frau-Hitt-Straße um ein wunderschönes Wohnviertel handelt“, erklärt er. Man solle Studentenheime dort errichten, wo sich niemand gestört fühle, betont der Vizebürgermeister.