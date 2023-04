Noch-Erl-Intendant Loebe: „Will am liebsten schon im Sommer weg“

Wien – Der Intendant der Tiroler Festspiele Erl, Bernd Loebe, dessen Abgang mit spätestens 2025 besiegelt ist – die TT berichtete –, hat sich hinsichtlich des Vorgehens der Erl-Verantwortlichen enttäuscht gezeigt. Man habe ihm lediglich gesagt, dass er sich für die Zeit nach seinem Vertragsende „wieder bewerben kann“, womit er sich aber nicht ausreichend wertgeschätzt fühle. „Am liebsten will ich schon diesen Sommer weg, was mir vertraglich wohl nicht gelingen wird“, sagte er im APA-Interview.

„Ich wurde schließlich im Jahr 2018 geholt, um die Festspiele zu retten, was auch geglückt ist“, betonte Loebe, der die Festspiele nach der Missbrauchsaffäre seines Vorgängers Gustav Kuhn übernahm. Loebe ortete nun mangelnden Respekt gegenüber seiner Arbeit. Weshalb man so mit ihm umgehe, könne er nicht beantworten: „Ich weiß nicht, ob es Land, Bund oder der Vorstand sind.“ Zwischen den Zeile lese er aber alles in allem heraus, dass man „eigentlich in Zukunft eine Frau will“.