Fords neuer Transit Courier kommt noch heuer

Unabhängig vom Antrieb kann die neue Transit-Courier-Generation mit einem Zuwachs an Ladevolumen punkten. Der Stauraum legt nämlich um 25 Prozent auf 2,9 Kubikmeter zu, damit ist die Aufnahme von zwei Europaletten möglich. Die Laderaumlänge beträgt im Nachfolger 1,8 Meter, was einem Plus von 18 Zentimetern entspricht. In Verbindung mit einer Durchladeöffnung in der Trennwand und dem umklappbaren Beifahrersitz können sogar bis zu 2,6 Meter lange Bretter oder Rohre im Transit Courier untergebracht werden.