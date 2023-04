Hondas neuer Civic: So macht Hybrid richtig Spaß

Der im Civic einzig angebotene neue Honda-Hybrid (er wird auch in künftigen SUV der Marke Einzug halten) funktioniert so: Ein 184 PS starker Elektromotor übernimmt rein elektrisch und ohne Getriebe den Grundantrieb. Bei höherem Leistungsbedarf schaltet der 143-PS-Benziner hinzu, um über einen weiteren E-Generator Energie für den Antriebsmotor zu erzeugen. Erst bei hohen Geschwindigkeiten treibt der Verbrenner die Räder dann direkt an. Klingt technisch anspruchsvoll und ist es natürlich auch. Beim Fahren passiert dies alles jedoch völlig unbemerkt. Übrig bleibt elektrisches Fahren in der Stadt und ein Gefühl von Souveränität, das den Rahmen des Segments sprengt. Satte 315 Newtonmeter Systemdrehmoment stehen an und lassen den Civic in Sportwagenmanier in 7,8 Sekunden auf 100 km/h sprinten. Das Schöne: Dies alles fühlt sich im Civic ganz anders an, als man dies bislang von Hybridaggregaten gewohnt war. Durch den Entfall eines Getriebes erfolgt die Leistungsabgabe direkt und linear – auch flotte Fahrten ins hochgelegene Skigebiet werden zur Fahrfreude, die die Piste später erst einmal bringen muss. Statt ansonsten vorherrschendem Motorgeheul verwöhnt dieser Hybrid auch bei flotter Fahrt mit sonorem Klang. Genuss ohne Reue? Ja! Im TT-Testbetrieb blieben wir bei höherem Stadtanteil unter sechs Litern Verbrauch. Da geht bei zartem Gasfuß noch weniger, aber bei flotten Berg- oder Autobahnfahrten auch bedeutend mehr – typisch für die neuen Antriebe, deren Verbrauch direkt von Fahrweise und Einsatz abhängt.