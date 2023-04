Auto prallte in Wenns frontal gegen Traktor: Zwei junge Insassen verletzt

Der 17-jährige Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Traktor zusammen. Am Pkw entstand Totalschaden.

Wenns – Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Wenns wurden zwei Jugendliche (15 und 17) verletzt. Ein 17-jähriger Autofahrer war gegen 18 Uhr vom oberhalb des Ortsteils „Pitzenhöfe“ talwärts unterwegs. In einer leichten Kurve kam ihm ein Traktor entgegen. Trotz Vollbremsung konnte der Pkw-Lenker sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und kollidierte frontal mit dem Traktor.