„Zur falschen Zeit am falschen Ort": Frau auf Spazierweg in Jochberg von umstürzendem Baum erfasst

Die Frau zog sich eine stark blutende Wunde zu. Sie wurde in die Klinik Salzburg geflogen.

Jochberg – Eine 64-jährige Deutsche wurde am Freitagnachmittag in Jochberg von einem umstürzenden Baum am Kopf getroffen und dabei unbestimmten Grades verletzt. Die Frau war gegen 16.15 Uhr alleine spazieren, als der morsche Baum zusammenbrach.