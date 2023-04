Problembären im Trentino sollen entnommen, Population halbiert werden

Caldes – Nach dem tödlichen Bärenangriff auf einen 26-jährigen Jogger herrscht in der norditalienischen Provinz Trentino Entsetzen. Eine Obduktion ergab, dass der junge Mann tatsächlich von einem Bären getötet wurde. Am Freitagnachmittag wurde eine Krisensitzung der Landesregierung einberufen. In der anschließenden Pressekonferenz kündigte der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti an, dass der Problembär und zwei weitere entnommen werden sollen. Dafür gebe es das mündliche Einverständnis der Umweltbehörde ISPRA. Ebenso soll die Anzahl der Bären in der Provinz halbiert werden.