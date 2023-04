Telfes – In einer Holzhütte an der Mittelstation der Kreuzjochbahn in Telfes im Stubai kam es Samstagvormittag zu einem Brand. Ursache war ein technisches Gebrechen. Das Feuer konnte von einem 68-Jährigen gemeinsam mit einem Kollegen mittels Handfeuerlöschers gelöscht werden. Durch den Brand dürfte laut Polizei ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich entstanden sein. Verletzt wurde niemand. (TT.com)