20 Tage Gehaltskürzung als Strafe für ein Ave Maria

Der Verstoß gegen das Verbot religiöser Akte an staatlichen Schulen in Italien kam einer katholischen Lehrerin teuer zu stehen. Zur Strafe musste sie dem Unterricht 20 Tage fernbleiben.

Rom – 20 Tage Suspendierung vom Dienst und eine Gehaltskürzung als Strafe für ein Ave Maria und ein Rosenkranzgebet. Der Fall einer katholischen Lehrerin an einer staatlichen Volksschule in der Ortschaft San Vero Milis (Sardinien) hat in der Woche vor Ostern in Italien für Aufsehen gesorgt, wie Kathpress am Samstag berichtete.