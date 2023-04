16-Jähriger in St. Johann von Auto erfasst und verletzt, Lenker fuhr weiter

St. Johann in Tirol – Ein 16-Jähriger wurde am Samstag in St. Johann von einem Auto erfasst und verletzt. Der Lenker beging Fahrerflucht. Der Fußgänger schaute laut Polizei gegen 13 Uhr in die Auslage einer Firma an der Kreuzung Schmiedweg/Kaiserstraße, als er vermutlich von einem Autospiegel erfasst wurde. Der männliche Lenker des Fahrzeugs fuhr Richtung Kreisverkehr Hinterkaiserweg davon.