Kein prickelnder Auftritt

Schwaz Handball Tirol musste sich in der HLA-Meisterliga im Nachzügler-Duell gegen Bad Vöslau mit 28:33 geschlagen geben.

Bad Vöslau – Der erhoffte Sturm im Wasserglas blieb aus. Sparkasse Schwaz Handball Tirol musste sich am Samstag im Duell der Liga-Nachzügler gegen Bad Vöslau mit 28:33 (13:14) geschlagen geben. Doppelt bitter, da man gegen den direkten Gegner im Kampf gegen den Abstieg eigentlich punkten müsste. Die zwei Zähler waren fix eingeplant.

„Wir haben eigentlich gut und konzentriert angefangen“, fasste Trainer Klaus Hagleitner zuerst das Positive zusammen. Ab der 18. Minute verlor man jedoch den roten Faden und es ging mit einem Tor Rückstand in die Pause. „In der zweiten Hälfte haben wir unser Konzept nicht mehr so umgesetzt“, bilanzierte der Trainer ernüchtert. Neben Topscorer Petar Medic (7 Treffer) durften auch die jungen Wilden (Prader, Demmerer) Einsatzzeiten sammeln, Zählbares schaute jedoch nicht heraus. Das lag an der zu brüchigen Defensive (33 Gegentore).