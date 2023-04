Doppelter Rückschlag für Hypo: Niederlage gegen Aich/Dob, Nath fällt aus

Hypos Volleyballer mussten in Bleiburg nicht nur das 1:3 im zweiten Finale gegen Aich/Dob schlucken, sondern auch den Ausfall von Arthur Nath verkraften.

Fehlerfrei : Voller Selbstvertrauen agierte der zehnfache Meister aus Tirol in Durchgang eins: Mit schnellen Bällen durch die Mitte, einem überragenden Block und eingeschüchterten Hausherren. Die Truppe von Headcoach Stefan Chrtiansky agierte meisterlich.

Schockmoment : Dann entwickelte sich in Satz zwei ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Keines der beiden Teams konnte sich absetzen, ehe Hypos Brasilianer Nath (18:19) – ohne Fremdeinwirkung – auf einmal umkippte und vom Feld getragen werden musste. Hypo hatte zwar trotz des Ausfalls Satzbälle, doch den Sack machte Aich/Dob zu: 29:27.

Auferstehung: Davon erholten sich die Innsbrucker in Durchgang drei nicht mehr. Die Hausherren punkteten immer mehr durch die Mitte und glänzten ihrerseits am Block – bei den Dunkelblauen stimmten die Abläufe gar nicht mehr. Die Kärntner (17:25) gingen erstmals in Führung.