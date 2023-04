Haus stürzte in Marseille ein: Zwei Tote unter Trümmern gefunden

Vermutlich hatte eine Gasexplosion den Einsturz in der Nacht auf Ostersonntag verursacht. Fünf Menschen in Nachbarhäusern wurden verletzt. Fast 200 Menschen mussten aus angrenzenden Gebäuden evakuiert werden.

Marseille – Nach dem Einsturz eines Wohngebäudes in der südfranzösischen Hafenstadt Marseille sind nach Behördenangaben in der Nacht auf Montag zwei Tote in den Trümmern gefunden worden. Rettungskräfte suchten weiter nach Vermissten und trieben die Bergungsarbeiten im Schutt mithilfe eines Krans voran. Doch ein anhaltendes Feuer unter den Trümmern erschwerte den Einsatz von Suchhunden.