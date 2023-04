Imster Hörmann-Galerie wird 30 Jahre alt

Imst – Es war der kunstsinnige Imster Bürgermeister Adolf Walch, der 1974 den Grundstein für eine der wichtigsten Einrichtungen der Imster Kulturlandschaft, für die Städtische Galerie Theodor von Hörmann legte. Benannt nach dem 1840 in Imst geborenen Impressionisten, war die Galerie ursprünglich im ehemaligen barocken Gartenpavillon und späteren Schlachthaus, dem „Schlachtl“, der Landwirtschaftlichen Lehranstalt Imst untergebracht. 1993 übersiedelte die Galerie an den heutigen Standort im Alten Rathaus am Imster Stadtplatz.

Kuratiert von Regina Tschurtschenthaler, zeigt die Schau Werke zum Thema „Imst“ als Motiv, Arbeiten in Schwarz-Weiß, der Körper in der Kunst sowie Ansichten von und um Imst sowie stellvertretend für die Nachkriegskünstler Werke des in Imst geborenen Andreas Weissenbach, der, inzwischen 97 Jahre alt, täglich in seinem Atelier in Völs arbeitet.