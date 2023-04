Extreme Gefahr: Großbrand in Hamburg, Feuerwehr warnt vor Rauchwolke

Bei einem Großbrand in Hamburg-Rothenburgsort sind mehrere Lagerhallen in Flammen aufgegangen. Eine riesige Rauchwolke verdunkelte die Innenstadt. Die Löscharbeiten sollten laut Feuerwehr noch den gesamten Tag andauern.

In einer amtlichen Warnung hieß es, die Bevölkerung "kann durch Rauchgase und chemische Bestandteile in der Atemluft aufgrund eines Brandes beeinträchtigt werden". Wie es in der Osternacht gegen 4.30 Uhr zu dem Großbrand kommen konnte oder was sich genau in den brennenden Lagerhallen befand, konnte die Feuerwehr zunächst nicht sagen. Allerdings waren nach Angaben der Feuerwehr auf dem Gelände eines Autohofs mehrere sogenannte IBC Container ausgelaufen und geplatzt. In ihnen lagerten brennbare Flüssigkeiten.