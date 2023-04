Tribut an Norah Jones: Jazz-Reihe in der Cantina Vecchia geht in die zweite Runde

Innsbruck – Seit Anfang Februar ertönt in der Innsbrucker Cantina Vecchia wieder Jazz. Nächsten Donnerstag (13. April) geht die Reihe „Cantina’s Thursday Night Jazz“ des Vereins TonArtTirol in die zweite Runde. Diesmal zollen heimische Musiker:innen der US-Sängerin Norah Jones Tribut – „mit bekannten Kompositionen und unbekannteren Schmankerln".

Norah Jones sei keinem Genre vollkommen zuzuordnen, so der Tiroler Verein: „Mit erfolgreichen Alben wie 'Come Away With Me' und 'Feels Like Home' platzierte sie sich gekonnt zwischen Jazz, Singer/Songwriter-Pop und Country." Um dieser Vielfalt gerecht zu werden, tun sich für das Tributkonzert fünf bekannte Gesichter der Tiroler Jazzszene zusammen: Neben Sängerin Mimi Schmid werden Pianist Christian Larese, Bassist Benjamin Lampert, Schlagzeuger Christoph Pfister und Trompeter Martin Ohrwalder auf der Bühne stehen.