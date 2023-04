Ein Trainingstag mit Weltmeister Pranger

Steinach – Der TT-Miniadler-Grand-Prix hatte am 5. März insgesamt 209 Tiroler Ski-Talente auf die Bergeralm in Steinach gelockt. Auf die Klassensieger wartete am vergangenen Mittwoch der Trainingstag mit Manfred Pranger. Bei strahlendem Sonnenschein und perfekten Pistenverhältnissen bewältigten die Nachwuchshoffnungen auf zwei Brettern mehrere Slalomstationen und holten sich wertvolle Tipps vom Tiroler Slalom-Weltmeister ab. Für den nächstjährigen TT-Miniadler-Grand-Prix sind die Ski-Talente also schon jetzt mehr als nur bereit. (TT)