Drei Verletzte bei Brand in Oberösterreich: Mehrparteienhaus evakuiert

Ansfelden – Bei einem Wohnungsbrand in den frühen Morgenstunden des Ostersonntags sind in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) drei Personen wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert worden. Eine 44-Jährige hatte im benachbarten Mehrparteienhaus Flammen bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Bei deren Eintreffen stand eine Wohnung bereits in Vollbrand, die restlichen 35 Wohneinheiten mussten evakuiert werden, informierte die Polizei. Das Haus dürfte nicht mehr bewohnbar sein.