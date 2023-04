Minderjährige in Wien bei Einbruch erwischt: Zwölfjähriger bedrohte Polizisten

Wien – Drei Minderjährige sind am Karsamstag von Beamten des Stadtpolizeikommandos Wien-Favoriten beim Einbruch in ein Haus erwischt worden. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass waren die Polizisten kurz vor 13.00 Uhr von Zeugen alarmiert worden. In dem Objekt am Laaer Berg fanden sie einen zwölfjährigen syrischen und eine 13-jährige österreichische Staatsbürgerin. In der Nähe des Tatortes stoppten sie einen 15-Jährigen.