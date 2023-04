Gerüchte bestätigt: Victoria Swarovski macht Beziehung zu Mark Mateschitz offiziell

Innsbruck – Die Gerüchteküche brodelt schon seit Wochen, nun ist es wohl offiziell: „Let’s Dance“-Moderatorin Victoria Swarovski (29) und Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz (30) sind ein Paar. Am Ostersonntag postete die Tirolerin auf Instagram ein Foto, auf dem sie sich an einen Mann mit „Red Bull"-Mütze schmiegt – laut Verlinkung Mark Mateschitz. Dazu schrieb Swarovski „No-Bunny compares to you 🐰❤️". Unter dem Posting fanden sich rasch etliche Kommentare mit Glückwünschen.