Raiders erzwangen drittes Spiel

Güssing – „Ein bisschen Glück haben wir schon gehabt“, erklärte Raiders-Headcoach Amir Medinov nach dem beherzten 62:58-(35:21)-Auswärtserfolg nach Verlängerung bei den Güssing Blackbirds mit einem breiten Lächeln. Aber die taktischen Umstellungen des Coaches in der Halbzeit hatten gewirkt – nun gibt es im Halbfinale („Best of three“-Serie) ein Entscheidungsspiel am kommenden Wochenende in Innsbruck: „Das freut uns natürlich und den Schwung nehmen wir auf alle Fälle mit. Jetzt können wir Ostern genießen.“ Auf Seiten der Innsbrucker war Filip Mileta (20 Pkte.) der Top-Scorer. (suki)