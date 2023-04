Viel Sonne am Ostermontag, dann wieder richtiges Aprilwetter in Tirol

Schon der Ostersonntag geht überwiegend freundlich zu Ende. Am Montag löst sich vereinzelter morgendlicher Nebel bald auf und macht in ganz Tirol der Sonne Platz. Die Höchstwerte klettern in Richtung 20 Grad. Erst gegen Abend ziehen wieder dichtere Wolken auf – Vorboten einer Schlechtwetterfront aus dem Westen.

Am Dienstag gibt diese dann den Ton an: Es ist verbreitet stark bewölkt, windig und nass. Regen ist laut GeoSphere Austria besonders im Unterland sowie an der nördlichen Grenze Tirols zu erwarten, meist trocken bleibt es dagegen in Osttirol. Die Schneefallgrenze liegt bei 1500 bis 1800 Metern, die Höchsttemperaturen bei 15 Grad.