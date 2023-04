Favorit Van der Poel feierte Solosieg bei Paris-Roubaix

Titelverteidiger Dylan van Baarle musste nach einem Sturz ebenso aufgeben wie der dreifache Straßenrad-Weltmeister Peter Sagan, der auf seiner Abschiedstournee durch die Klassiker weiter vom Pech verfolgt wurde. Der Slowake, 2018 Sieger in Roubaix, musste schon nach den ersten Kopfsteinpflasterpassagen verletzt aufgeben. Bereits in der vergangenen Woche hatte der 33-Jährige die Flandern-Rundfahrt vorzeitig beenden müssen, nachdem er in einen Massensturz verwickelt gewesen war. Sagan beendet Ende des Jahres seine Laufbahn auf der Straße und will im kommenden Jahr zum Abschluss der Karriere im Mountainbike-Rennen der Olympischen Spiele von Paris antreten.

Das Peloton hatte von Beginn an soliden Druck auf den Pedalen, allein in den ersten beiden Rennstunden lag der Schnitt bei über 50 Kilometern pro Stunde. Erinnerungen an das Highspeed-Rennen aus dem Vorjahr wurden wach, als am Ende das mit 45,792 km/h schnellste Roubaix der Geschichte in der Statistik stand. (APA)