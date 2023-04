Von Fliege abgelenkt: Zwei Frauen bei Unfall in Angerberg verletzt

Angerberg – Weil sie eine Fliege aus dem Fenster befördern wollte, hat am Ostersonntag eine 59-jährige Lenkerin in Angerberg die Kontrolle über ihr Auto verloren. Der Pkw geriet gegen 14.40 Uhr in Fahrtrichtung Mariastein in einen Entwässerungsschacht neben der Unterinntalstraße und wurde schwer beschädigt. Die 59-Jährige und ihre 93-jährige Beifahrerin erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.