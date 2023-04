Sido zündete Rap-Feuerwerk vor 20.000 Besuchern auf Ischgler Idalp

Der Deutschrapper zelebrierte sein Ischgl-Debüt am Ostersonntag beim "Top of the Mountain Easter Concert".

Ischgl – Am Ostersonntag feierten über 20.000 Wintersportler und Musikfans in Ischgl: Sonne, Schnee und mit Sido eine Deutschrap-Ikone beim "Top of the Mountain Easter Concert" auf der Idalp. Auf 2320 Höhenmetern mitten in der Silvretta Arena zelebrierte der Rapper sein Ischgl-Debüt mit bekannten Hits wie „Bilder im Kopf“, „Augen auf“ oder „Schöner Tag“.





📽️ Video | Sido in Ischgl

Ischgl-Besucher können sich im "Spring Blanc" noch bis zum Saisonende am 1. Mai auf ein buntes Programm voller Kulinarik und Musik freuen. Nächstes Konzert-Highlight: Das "Top of the Mountain Closing Concert" mit Eros Ramazzotti am 30. April. (TT.com)

