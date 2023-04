Urlauberin (30) in Sölden von Lawine mitgerissen und verletzt

Sölden – Gegen 11.10 Uhr fuhren am Ostersonntag drei Urlauberinnen aus Polen und Deutschland mit Ski bzw. Snowboards am Tiefenbachgletscher in Sölden im freien Skiraum ab. Als eine 30-jährige Polin in den rund 35 Grad steilen Osthang einfuhr, löste sich oberhalb von ihr eine Triebschneelawine, riss die Wintersportlerin mit und verschüttete sie bis zur Hüfte.