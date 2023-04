Mindestens fünf Tote bei Schießerei in amerikanischer Stadt Louisville

Louisville (Kentucky) – Bei einer Schusswaffenattacke im US-Bundesstaat Kentucky sind Medienberichten zufolge mehrere Menschen ums Leben gekommen. Die Sender CNN und ABC meldeten am Montag unter Berufung auf die Polizei der Stadt Louisville, fünf Menschen seien getötet worden, mehrere weitere seien verletzt. Die Attacke habe sich in einem Bankgebäude in der Innenstadt abgespielt.