Schießerei in Louisville: Mindestens sechs Menschen getroffen, Polizist verletzt

Louisville (Kentucky) – Bei einer Schießerei in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky sind am Ostermontag mindestens sechs Menschen angeschossen worden, darunter ein Polizeibeamter. Demnach fielen die Schüsse in der Innenstadt von Louisville unweit des Baseball-Stadions Slugger Field. „Wir bestätigen Berichte über einen Angreifer im Block East Main 300. Bitte bleiben sie der Gegend fern", so die Exekutive auf Twitter. Auch FBI-Agenten waren im Einsatz.