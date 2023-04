Drei Autos involviert: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall in Seefeld

Seefeld – Auf der Seefelder Straße wurden am Ostermontag zwei Personen bei einem Auffahrunfall verletzt. Involviert waren drei Autos.

In Fahrtrichtung Norden wollte gegen 11.10 Uhr ein Autolenker im Bereich der "Bodenalm"-Abfahrt nach links abbiegen. Er reduzierte die Geschwindigkeit seines Autos, woraufhin hinter ihm drei weitere Autos noch rechtzeitig anhielten. Eine 64-jährige Autolenkerin fuhr aus bisher unbekannter Ursache auf die stehenden Autos auf.

Am Auto der 64-jährigen Frau, sowie dem eines 31-Jährigen entstand Totalschaden. Bei einem dritten Auto entstand ein erheblicher Sachschaden.

Die beiden Verletzten wurden an Ort und Stelle behandelt. Während die 23-jährige Frau in häusliche Pflege entlassen werden konnte, musste die Lenkerin in die Klinik nach Innsbruck gebracht werden. (TT.com)