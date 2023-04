FC Südtirol verlor Hit gegen Bari, gewann aber viele Herzen

Bozen – Der Himmel über dem mit 5500 Fans ausverkauften Drusus-Stadion war am Montag blitzblau. Passend zur Situation des FC Südtirol, der als seit 12 Spielen ungeschlagener Aufsteiger auf Tabellenplatz vier liegend den S.S.C. Bari (2.) zu Gast hatte. Und wenn man sich an frühere Glanzzeiten des FC Swarovski Tirol im Tivolistadion mit legendären (An-)Moderationen erinnern wollte, hätte man von Kaiserwetter gesprochen.

Drückend überlegen war der „FCS“ in Bozen natürlich nicht. Aber im 4-4-2-Mantel mit defensiver italienischer Disziplin schwer zu bespielen, wie schon die gesamte Saison. Der Vulkan an der Outlinie, Trainer Pierpaolo Bisoli, war brandheiß.

„Die Euphorie hier ist grenzenlos. Schließlich spielen wir hier für eine ganze Region“, notierte Reinhold Harrasser, einst Goalie beim FC Tirol sowie bei Zweitligist SV Wörgl. Der „Hasso“ arbeitete in seiner Heimat lange als Tormanntrainer bei der Ersten und jetzt beim Farm-Team des FC Südtirol (U19), in dem sein 17-jähriger Sohn Simon agiert. Der Stolz ließ sich beim Vater und beim Sohn am Gesicht ablesen. Am Spielfeld hatten die Hausherren im taktisch geprägten ersten Durchgang zwei nennenswerte Tor-Annäherungen durch Gabriel Lunetta (6.) und Kapitän Fabian Tait (21./Schuss geblockt), die Gäste vergaben aber kurz vor dem Pausenpfiff nach dem siebenten Eckball durch Walid Cheddira die Topchance aufs 0:1.