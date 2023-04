Debütalbum von Supergroup „boygenius": Zarte Statements, die aufrühren

Wie schön die Musikerinnen harmonieren, das stellen sie im A-cappella-Opener „Without You Without Them“ unter Beweis. Zart heißt aber (wie bei „True Blue“) nicht gleich fragil. Nach dem lieblichen Auftakt folgt das ruppige „$20“. Die Gitarren krachen hier unter Anleitung von Baker erstmals (später auch bei „Satanist“) schön laut. Daran muss man sich inmitten der wohlklingenden Vielstimmigkeit aber erst gar nicht gewöhnen. Die drei, die mal an Haim, mal an Simon & Garfunkel erinnern, haben wirklich etwas zu sagen. Und sie wollen gehört werden.

Platz für Zweifel ist da: „I’m 27 and I don’t know who I am“ (also: „Ich bin 27 und ich weiß nicht, wer ich bin“), heißt es in „Emily, I’m Sorry“ in Richtung einer Exfreundin. „Aber ich weiß, was ich will“ (im Original: „But I know what I want“), wird selbstbewusst nachgeschoben. Interpretation brauchen viele Zeilen der zwölf Tracks keine. Klar, auch boygenius als Name einer Sängerinnen-Band ist ein Statement. Eines für gegenseitigen Support; „Not Strong Enough“ ist zwar ein zentraler Track, aber keinesfalls eine Zustandsbeschreibung. „the record“ verzaubert und rührt zugleich auf. Mehr davon!