„Green Office“ der Uni Innsbruck: Mehr Raum für grüne Projekte

Das Green Office, eine preisgekrönte studentische Initiative, setzt sich an der Uni für umweltfreundliche Aktionen ein – und für stärkere Bewusstseinsbildung.

Innsbruck – „AUStausch“ war das Motto, unter dem kürzlich ungefähr 200 Studierende Kleidung und Pflanzen, aber auch Ideen und Vorschläge am Campus an der Universitätsstraße austauschten. Organisiert wurde die Veranstaltung vom „Green Office“ der Uni Innsbruck: Das studentisch geführte Büro mit vier Mitarbeitenden ist Teil einer globalen Initiative für mehr Nachhaltigkeit an Universitäten und wurde im Sommer 2020 gegründet. Mit regelmäßig stattfindenden Aktionen wie einer Radlwerkstatt, dem Pubquiz, Kleidertausch-Aktionen sowie Vorträgen und Workshops möchten die Initiatoren Bewusstsein für soziale und ökologische Nachhaltigkeit schaffen.





Die Uni selbst unterstützt das Projekt von Anfang an, stellt Räume und universitäre Strukturen zur Verfügung. „Wir schaffen es mehr und mehr, umweltfreundliche Ansätze an der Uni zu verankern. Beispielsweise haben wir uns dafür eingesetzt, die Mensa regionaler und vegetarischer zu gestalten, oder dafür, dass vermehrt ‚Lectures for Future‘, also Lehrveranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz, abgehalten werden“, erzählt Jean Herzog. Der Geographie-Student und Mitarbeiter im Green Office will Studierende zu mehr Engagement im Bereich der Nachhaltigkeit motivieren und heißt Vorschläge stets willkommen: „Wir haben viele Greenies, also Studierende, die gemeinsam mit uns ihre umweltfreundlichen Initiativen umsetzen oder auf Probleme aufmerksam machen und diese angehen.“

Ende April veröffentlicht das Green Office eine interaktive Nachhaltigkeitskarte der Stadt Innsbruck: „Wir haben Orte in ganz Innsbruck rausgesucht, an denen man sozial und zukunftsfähig essen, einkaufen oder sich ohne Konsumzwang aufhalten kann. Diese Karte soll laufend ergänzt werden und ein kleiner, nachhaltiger Guide unserer Stadt sein“, schildert Herzog.

Im Jahr 2022 wurde das Büro, das in Österreich das erste seiner Art ist, mit dem „Sustainability Award“ für herausragende nachhaltige Projekte an Hochschulen ausgezeichnet: „Wir hoffen natürlich, dass das andere Unis ebenfalls motiviert und sich die Green-Office-Bewegung auch in Österreich weiter ausbreitet“, so Herzog. Obwohl das Green Office primär auf Studierende fokussiert ist, werden auch Veranstaltungen außerhalb der Uni abgehalten, bei denen alle Interessierten willkommen sind, zuletzt etwa ein Pubquiz über Nachhaltigkeit in der Modebranche.